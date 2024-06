Giorgos Giakoumakis: "Cruz Azul debió ganar la Final ante América"

Giorgos Giakoumakis no arriba a Cruz Azul perdido en el contexto, sabe que La Máquina armó un tremendo equipo el pasado Clausura y que estuvo a nada de conquistar La Décima; incluso, considera que tuvo que pintarse de celeste la Final: “Debieron haberla conquistado en lugar del América”, asesta el delantero griego en plática con RÉCORD.

El flamante refuerzo cementero observó la Liguilla anterior antes de tomar la decisión de arribar a La Noria: “Cruz Azul me mostró los últimos partidos, cómo lucharon por ese título el torneo pasado, que para ser justos debieron haberlo conquistado en lugar del América, que tuvo increíbles salvadas”.

GIAKOUMAKIS SOBRE PENALTI DE AMÉRICA: 'SÍ HUBO ZANCADILLA'

¿Entonces viste esa Final? “Vi el juego, vi todos los partidos de esos Playoffs”. La pregunta aparece sin escapatoria: ¿Entonces qué piensas del penalti del América? “¡Uf! Quizás Rotondi me va a matar si digo esto, pero... no lo sé, era total decisión del árbitro, porque creo que el jugador (Reyes) trata de ganar el penalti, pero al mismo tiempo sí hubo una zancadilla, un contacto, así que no lo sé. Dependía totalmente del árbitro, honestamente era mitad y mitad”.

A Cruz Azul le faltó un 'killer' del área como Giakoumakis, un que pudo cambiar el destino en aquella Final: “No, no, es injusto decirlo, porque creo que no es sólo el delantero el que falla las oportunidades, sino que fueron todos los jugadores, quizás fue un mal día, quizás fue falta de confianza o falta de suerte, creo que fue una mezcla de todos estos factores lo que costó no ganar el título”.

