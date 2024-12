Hermosillo arremete contra América por quejas del arbitraje en juego ante Cruz Azul

El juego de ida de la Semifinal del Apertura 2024 entre América y Cruz Azul no estuvo exento de polémica. En específico se ha cuestionado una acción en la que Rodolfo Rotondi piso a Kevin Álvarez, justo después de que el defensa azulcrema cometió falta sobre el argentino.

A pesar de que el jugador celestel no pudo ver a su rival y la acción no fue intencional, aficionados y algunos expertos han criticado que Óscar Mejía no expulsó a 'Rodo'. Ante ello, Carlos Hermosillo arremetió contra el sector azulcrema que ha criticado el arbitraje.

"Para que sigan hablando y diciendo tonterías, mejor cállense ¡shhhhhhhh! ¡Que tienen muchas más!", escribió el máximo goleador en la historia del equipo de la Noria y compartió el momento en que Jonathan Dos Santos cometió una acción similar en el encuentro de Fase Regular.

"No lloren, un equipo grande jugando como equipo chico jajajajajaja ¡Dejen de llorar y que gane el mejor! Son de poca memoria, ¿verdad?", añadió Hermosillo, que comenzó su carrera como futbolista con las Águilas, por lo que sabe que es represntar a ambos clubes.

