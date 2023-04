Huescas sobre cierre con Cruz Azul: 'A matar o morir contra Santos con nuestra gente

A matar o morir. En Cruz Azul saben la importancia de jugar el Repechaje en el Estadio Azteca con el apoyo de su afición. Rodrigo Huescas, jugador cementero afirmó que las derrotas ante América y Chivas quedaron en el pasado, su mente está puesta en Santos.

“Al final nos duele como institución y a mí sobre todo que te llevo jugando un buen proceso de fuerzas básicas, pero al final eso ya pasó y estamos concentrados en Santos, ya le dimos vuelta a la página. Tenemos que ir a ganar, a matar o morir porque queremos jugarlo en casa, con nuestra gente”, mencionó Rodrigo Huescas.

La falta de gol en el equipo cementero es es un tema que preocupa al canterano, aseguró que tanto él, como sus compañeros no dejen de trabajar en ese aspecto.

“Nos ha costado bastante, más sabiendo que tienes 10 y no metes ninguna, el rival puede tener una y con eso estás liquidado, al final no se trata de intención sino de ejecución”, señaló el canterano.

“Hemos trabajado mucho en esa parte, también en la posición de balón, al final creo que nos hace falta ese último toque de meter las pelotas y poder irnos contentos”, continuó.

Auguró que el próximo sábado en el Coloso de Santa Úrsula será un partido lindo ante el equipo de la Comarca Lagunera, y que los goles caerán.

Por otro lado, el jugador celeste, reaccionó ante el reciente comentario de Santiago Giménez, donde dijo que lo ve como el próximo jugador en emigrar a Europa.

“Sí me visualizo, no sé si a corto, mediano o largo plazo, pero sí me gustaría estar allá en Europa. Me encantaría conocer el futbol de allá y por lo tanto no me queda de otra, más que trabajar para poder lograr cumplir ese objetivo”, finalizó Huescas.

