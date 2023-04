Se visualiza en Europa. Rodrigo Huescas, canterano de Cruz Azul, es sondeado por clubes de Eredivisie y Bundesliga, el jugador sueña con seguir los pasos de Santiago Giménez, con quien compartió vestidor en fuerzas básicas y en el primer equipo.

“Sí me visualizo, no sé si a corto, mediano o largo plazo, pero sí me gustaría. Me encantaría conocer el futbol de allá y por lo tanto no me queda de otra más que trabajar para para poder lograr cumplir ese objetivo”, mencionó Huescas en conferencia de prensa.

No es la primera vez que Huescas esté en la órbita de clubs del extranjero, cuando fue dirigido por Raúl ‘Potro’ Gutiérrez fue observado por gente de Benfica, pero su traspaso al Viejo Continente no se dio.

Huescas espera que las negociaciones lleguen a un buen acuerdo y así llegar al futbol internacional, por su parte, seguirá trabajando día a día para su cumplir su sueño.

“Lo único que me propongo es el trabajo día a día obviamente estoy muy contento y le agradezco mucho al profesor Ricardo en su momento a ‘Potro’ por haberme dado la oportunidad”, comentó Rodrigo Huescas.

