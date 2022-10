Rodrigo Huescas agradeció al Potro: "Llegó, me dio toda la confianza y me puso de titular"

Sin importar que su rol haya sido el de un goleador en categorías inferiores, Rodrigo Huescas recibió ha sido requerido por Raúl Gutiérrez como un lateral por la derecha y si bien le ha acostado asimilarlo, el canterano aseguró que esta feliz de apoyar al cuadro celeste en cualquier zona del campo.

“El Potro llegó y me dio toda la confianza, me puso de titular e incluso me puso en otra posición . Al principio me costaba aceptar que iba de lateral, esperaba que todo fuera bien , pero creo que me fue bien y le agradezco mucho por darme la confianza. Hay detalles por mejorar en lo defensivo , pero me siento cómodo”, señaló.

En esa misma línea, el juvenil de 19 años recordó que esta no es la primera vez que se expone a un cambio de posición, ya que en su proceso de Fuerzas Básicas probó todas las posiciones ofensivas.

“En todo mi proceso de Básicas tuve muchas posiciones, fui contención en Sub 15, aunque llegué como extremo izquierdo y luego fui interior, jugué de 10 y luego de 9 y nunca había sudo defensa hasta ahora en el primer equipo como lateral, así que me gustaría ser un jugador de diferentes posiciones y saberlas manejar porque tienes que adaptarte a cualquier cambio o cuando vas a la Selección”, concluyó.

Actualmente, Rodrigo Huescas ya tiene dos goles en el primer equipo de Cruz Azul, ambos en este Apertura 2022 y sueña con consolidarse lo antes posible.

CAMINO CON PELIGROS HASTA LA NORIA

Ser futbolista profesional es el sueño de muchos niños y niñas, pero no muchos pueden conseguirlo. Es por ello que Huescas aprendió a valorar los sacrificios que realizó para llegar al máximo circuito.

“Mucha felicidad y mucha alegría, me deja un muy buen sabor de boca saber que estoy haciendo válido el esfuerzo mío y de mis padres para poder estar en el primer equipo, sé todo lo que me ha costado el recorrido en Fuerzas Básicas, desde de lo mas feo hasta lo mejor que ha sido levantar campeonatos y conocer excelentes personas en este medio . Me deja satisfecho saber que estoy haciendo las cosas bien y que todavía queda un camino largo por recorrer”, explicó.

Hoy lleva dos goles con la Máquina y sueña con la décima estrella, pero antes tuvo que pasar por momentos complicados que lo desafiaron desde temprana edad.

“Recuerdo incluso que me tocaron asaltos, me tocó de todo cuando recién empecé a venir. Pero tenía claro que quería a jugar en Primera División, recuerdo que de lo más pesado era salir de la secundaria y como eran muy temprano los entrenamientos me venía en Metro y me hacía hasta tres horas de camino, pero a veces me venía sin comer, si acaso un sándwich. Mis papás siempre hicieron grandes sacrificios, amigos, mis abuelos porque a todos les tocó acompañarme por un tiempo acá y hubo un tiempo donde me tocó venir solo y me pasaron cosas feas, así que ellos siguieron sacrificándose para traerme“, explicó.

A pesar de ello, Rodrigo Huescas perseguirá sus sueños y le ha hecho una valiosa promesa a sus padres.

“Claro, ahora yo le digo a mi papá que apenas empieza lo bueno, quiero consolidarme en Primera División y por qué no llevarlos a Europa , llevarlos a conocer países. Lo mejor está por venir”, finalizó.

