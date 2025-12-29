¿El adiós de Mike Tomlin? Reportes apuntan a una posible retirada en caso de perder ante Baltimore

¿Se termina el crédito para Mike Tomlin? Parece que sí. Los Pittsburgh Steelers (9-7) jugarán el Norte de la Americana ante los Baltimore Ravens (8-8), después de que dejaron ir el título divisional ante los Cleveland Browns el pasado domingo. El más señalado por la derrota fue el entrenador en jefe del equipo de la ciudad de los tres ríos, que temporada a temporada empieza a generar más descontento entre toda la afición.

Diversos rumores han comenzado a surgir sobre la figura de Tomlin, uno de ellos en los que la posibilidad del retiro es latente. Adam Schefter, insider de la NFL, comentó en el programa de Pat McAfee que el entrenador en jefe consideraría el retiro como una posibilidad en caso de perder la división ante los Ravens el próximo domingo por la noche.

Mike Tomlin | AP

Entre las posibilidades más destacadas están en tomar un papel como analista de televisión, o tomar las riendas de otro equipo en 2026, pues parece que la relación con los aficionados del Equipo del Acero está totalmente fracturada. Los malos resultados no son de esta temporada, pues los malos momentos de los Acereros han sido desde hace ya varias campañas.

¿Cuándo fue la última vez que Pittsburgh ganó un juego en Playoffs?

Las razones de la permanencia de Mike Tomlin en los Pittsburgh Steelers se debe a una situación en particular: nunca ha tenido una temporada perdedora. Sin embargo, para evaluar el desempeño de Tomlin es necesario contar los partidos que sí cuentan, los de postemporada.

Sigue la NFL en DAZN

El 15 de enero de 2017 fue la última ocasión en que los Pittsburgh Steelers ganaron un juego de postemporada, que fue ante los Kansas City Chiefs. Ben Roethlisberger era el mariscal de campo que guió también a su último juego de Campeonato de Conferencia a los de Pennsylvania, que terminaron por caer ante los New England Patriots.

Después de esa victoria ante los Jefes, los Steelers encaminaron nueve temporadas sin récord perdedor, aunque algunas sin Playoffs y las demás siendo solamente un escalafón para otros equipos en la postemporada. En tres de esas ocasiones se quedaron a la orilla de luchar por el trofeo Lombardi.

Mike Tomlin | AP

Las razones del "éxito" de Mike Tomlin

Mike Tomlin cuenta con una personalidad fuerte que hace que los suyos intenten ganar cada partido, sin embargo, en cuestión de idea de juego, se ha quedado corto. La razón del éxito reciente de Tomlin es más por las grandes cualidades de sus coordinadores, como lo fue mucho tiempo su defensa.

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C

Mike Tomlin | AP