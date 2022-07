Jesús Corona: 'Me gustaría volver a la titularidad'

El portero de Cruz Azul, Jesús Corona, anhela ser titular otra vez tras perder su lugar luego de sufrir un edema óseo en el fémur de la pierna derecha que padeció el torneo pasado, por lo que a partir de entonces el arco celeste quedó en manos de Sebastián Jurado.

"Uno debe saber cuál es su rol en el momento, y mi rol es ponerme a las órdenes de los compañeros y del técnico. Si bien no me ha tocado estar dentro del campo en los partidos, estoy ayudando, respaldándolos en lo que se pueda, en alentarlos y aconsejándolos y ese es el rol que acepto, pero sí, me gustaría volver a la titularidad, estoy trabajando para eso porque al final somos gente competitiva y eso nos ha ayudado a salir adelante", declaró el arquero celeste en charla con RÉCORD.

El portero de 41 años tuvo la fortuna de regresar a las canchas luego de recuperarse de dicha lesión que se llevó más tiempo del estipulado, la cual le generó incertidumbre al estar alejado de las canchas y perderse tanto el torneo local como la Concachampions.

"Uno debe ser consciente y agradecido. Soy un agradecido porque hace unos meses que fue mi lesión sentí una incertidumbre muy grande, no sabía si podía regresar a jugar o si me iban a operar y que prácticamente pudiera quedar fuera de mi profesión, porque tengo un año de contrato y esa lesión prácticamente me hubiera retirado", agregó.

Asimismo, el veterano aseguró que Diego Aguirre fue quien le hizo saber que el exportero del extinto Veracruz sería el encargado de cuidar el arco celeste, sin descartar que cuando Corona estuviera completamente recuperado habría de nuevo una fuerte competencia interna.

"Ahora estoy agradecido porque puedo regresar a las canchas, puedo regresar a competir, que es algo que le pedí al profe Diego, que fue claro conmigo y me dijo que le iba a dar la oportunidad a Jurado y lo respeté, pero sí le pedí que me dejara competir una vez que me recuperara y así ha sido", señaló.

"Es un nuevo reto para mí, es algo que he estado sintiendo últimamente, el saber que debo regresar otra vez a picar piedra para poder regresar a la titularidad. Tener que ser paciente otra vez, insistente y trabajador, yo creo eso fue lo que me llevó a conseguir la titularidad tanto en Atlas, Tecos y Cruz Azul, y estoy tratando de llevarlo a cabo, esa es la fórmula: trabajo, esfuerzo y dedicación”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JESÚS CORONA SOBRE JURADO: 'TIENE MUCHAS CONDICIONES Y UN FUTURO MUY IMPORTANTE'