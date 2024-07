Jorge Sánchez tras la salida de Jaime Lozano de la Selección Mexicana: "Me deja triste"

La salida de Jaime Lozano de la Selección Mexicana fue una triste noticia; al menos así lo consideró Jorge Sánchez, quien formó parte del proyecto del estratega y lamentó la forma en que se fue. "Me vengo enterando ahorita que agarre el celular", declaró el defensa lateral tras la victoria 3-0 de Cruz Azul este martes ante Xolos de Tijuana.

"La verdad sí me deja un poco triste, porque era un proyecto que tenía él, que teníamos todos", y reconoció que quedaron a deber en la pasada Copa América 2024, pero consideró que no por ello fue un mal trabajo de Lozano. "Lamentabemente sí fue un fracaso lo que nos pasó".

"Pero nos quedamos mucho con la forma que jugamos con la forma en que se plantearon los partidos. En todos propusimos, lamentablemente no cayó el gol", añadió el defensa lateral.

Jorge Sánchez evitó hablar sobre el próximo técnico de la Selección Mexicana

Sobre Javier Aguirre como futuro estratega, el zaguero de la Máquina señaló que es algo de lo que no le toca opinar y que llegue quien llegue le apoyarán para que se den los resultados. "Son cosas que no me toca entrar en detalle, ya más adelante se podrá hablar".

"Ahorita quien venga, bienvenido sea. Y espero Jimmy encuentr un equipo porque son entrenadores bien preparados. y hay que entrenarlos en todo momento", finalizó Sánchez Ramos.

