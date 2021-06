Juan Reynoso: 'Media punta y un central por izquierda, prioridades en Cruz Azul'

La Novena ya está en las vitrinas de La Noria, pero Cruz Azul demanda más y con Juan Reynoso en el banquillo, pensar en una nueva dinastía cementera está latente, aunque el DT tiene prioridades específicas para lograrlo.

"No me quiero agrandar y no ir a los extremos, primero pensaremos en hacer una buena pretemporada y quedarnos con el Campeón de Campeones, quedarnos en el corto plazo, cuando uno vas más allá pierde el enfoque, pensamos en reforzarnos bien y poder meter un trofeo más a las vitrinas del club", aseguró Juan Reynoso en entrevista con RÉCORD.

Otra las de la prioridades del ahora estratega Campeón del futbol mexicano es la de definir al plantel que encare el próximo torneo, empezando por los jugadores que finalizan su contrato, incluso por encima de su situación contractual.

"Estoy más pendiente de que los muchachos cierren su contrato, que se vayan de vacaciones y vuelvan despejados y con la ilusión de pelear nuevas cosas, lo mío será en el proceso, pero esa parte sí me quita el sueño, que los muchachos que están sin contrato no hayan cerrado su situación", señaló.

Sin embargo, Juan Máximo ya tiene definido las plazas que necesita para apuntalar al monarca de la Liga MX, donde destacan dos hombres de ataque y uno en la defensa.

"Más que un delantero un media punta, ahí nos ayudaba mucho Elías Hernández por dentro, uno por fuera o por detrás del delantero, entonces ahí necesitamos apuntalarnos para que el equipo no se debilite", detalló.

"El central sería de perfil zurdo, no necesariamente que sea zurdo pero si que juegue en ese lado de la cancha, estuvimos a nada de cerrar a un brasileño y no era zurdo" , agregó.

Por último, el ‘ajedrecista’ reconoció que las negociaciones para renovar a Orbelín Pineda serán un reto para la entidad cementera, pero espera que se haga un esfuerzo para retenerlo.

"Orbe se lo ha ganado, es un jugador importante en Selección, obviamente con nosotros también y ese va a ser un buen agarrón para la directiva; ojalá se pueda quedar, hoy el momento económico no es el mejor pero creo que van a hacer el esfuerzo para que se quede", apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN REYNOSO: 'CUALQUIERA HUBIERA ACTUADO COMO CHUY CORONA'