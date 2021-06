Juan Reynoso: 'Cualquiera hubiera actuado como Chuy Corona'

Juan Reynoso, entrenador de Cruz Azul, habló sobre el inconveniente que tuvo Jesús Corona con el comisionado de la Final ante Santos en el Estadio Azteca, Odilón Trujillo, y el estratega celeste apoyó a su portero.

“Hablé con Chuy previo a que nos premien, el me contó como había sido la situación, hay videos, no fue una reacción sola, fue una reacción a lo que él había dicho de haber ido con su hijo que cualquiera hubiéramos hecho lo mismo y ojalá que quepa la cordura y llegue a buen puerto el comentario que podemos hacer como club, que no se llegué a la sanción”, comentó Juan Reynoso para W Deportes.

La Comisión Disciplinaria le impuso dos partidos de suspensión a Jesús Corona luego de la agresión sobre Odilón Trujillo, director de seguridad de la Liga MX.

Sin embargo, en nuevos videos se aprecia que fue Odilón quien agredió primero al hijo del guardameta quien ingresó al campo a festejar con su padre el título de La Máquina, motivo por el cual Juan Reynoso mostró su apoyo a Corona.