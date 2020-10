Lichnovsky sobre su salida de Cruz Azul: 'La novena no es la felicidad'

Cuando el Guardianes 2020 se encontraba en su punto, se informó de forma repentina que Igor Lichnovsky dejaba de ser defensor de Cruz Azul para partir rumbo al futbol de Arabia.

Ahora, después de mucha incertidumbre, el defensor chileno de 26 años salió a explicar lo sucedido, dejando entre ver que no se sintió valorado por el club cementero, equipo al que recomienda no basar su felicidad en la obtención de la novena estrella.

"Si creen que la Novena es la solución o la felicidad que le falta a tu vida, te engañas. La Novena o cualquier trofeo es a consecuencia de hacer las cosas bien y dar el máximo de ti cada día", indicó Lichnovsky en un emotivo video colgado en sus redes sociales.

"No puedo darles más detalles (de su salida), pero si alguien se va de una empresa, es porque ésta en algún momento no te valoró o algo hicieron mal para que te quisieras ir".

El mensaje de Igor fue enfocado a las creencias que rigen su vida, indicando que fueron estas de las razones por las que abandonar la Máquina fue una solución, pidiendo además comprensión de la afición celeste.

"Acepto cada uno de esos sentimientos de enojo, rabia y hasta traición. Soy seguidor de Jesús, es quien guía mi carrera, y como alguna vez me trajo, ahora me lleva a otro lado.

"Tomo esta decisión, que no es fácil porque soy feliz aquí, pero su palabra es muy clara. Para entenderla hay que pasar tiempo en ella y por muchas circunstancias que ustedes no saben, debo partir. No vivan solo para satisfacerse ustedes mismos porque de esa manera jamás se sentirán satisfechos con su vida. Jesús decía ama a los demás como te amas a ti mismo", sentenció Lichnovsky.