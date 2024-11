Luis García minimiza al Cruz Azul de Martín Anselmi: 'No ha ganado nada'

Cruz Azul sigue con su increíble paso en el Apertura 2024, sin embargo, todavía no convence a todos. El equipo celeste está a una victoria de asegurar el liderato del torneo y es el favorito al título, pero de acuerdo con Luis García este equipo no es de época.

En un reciente programa, el ahora analista confesó que a pesar de que en los dos torneos con Martín Anselmi han sumado más de 30 puntos y terminado Top 2, el equipo necesita el título para ser considerado uno de época, pero para esto tendrá que remar contra corriente.

“Este equipo no es de época, todavía no ha ganado nada, pero es un proyecto fantástico, el error de Anselmi el torneo pasado fue que dejó su estilo y no quiso quemar sus naves en la final, ojalá este torneo no lo haga, tenemos que tener presente que antes de la liguilla Cruz Azul tendrá un parón de 20 partidos que no es un tema menor y ahí es donde podría sufrir”, mencionó el programa los Protagonistas

Cruz Azul está cerca de romper récord esta temporada. Si los dirigidos por Anselmi ganan dos de sus últimos tres partidos, tendrán la mejor marca de puntos en la historia de Liga MX. Actualmente este récord lo comparten León y Cruz Azul con 41.

Cabe destacar que, la última vez que Cruz Azul fue líder de torneo, fue justamente en el Guardianes 2021 sumando 41 puntos y terminó ganando el Campeonato. Ahora buscará repetir lo hecho hace tres años y convertirse en un equipo de época.

