Dante Siboldi ‘estalla’ a rumores de equipos: “Nadie me ha llamado. Por Dios de donde sacan eso”

Luego de las salidas de Fernando Gago en Chivas, y recientemente Eduardo Fentanes del Necaxa han surgido los rumores que Robert Dante Siboldi podría llegar a estos equipos, incluso al León.

El uruguayo mencionó al respecto en entrevista con Récord+: “Ninguno me ha contactado, a lo mejor ustedes no me creen, a mí nadie me ha llamado, ni León me llamó, ni Chivas me ha llamado, ni Necaxa me han llamado”.

Cabe resaltar, que el extécnico de los Tigres fue uno de los principales candidatos que varios medios de comunicación daban por hecho su llegada a las Chivas tras la salida de Gago.

Siboldi fue cuestionado de su posible llegada al León: “Hasta he visto cuando ya pedí, el tiempo de contrato, la contratación, las altas y bajas, por Dios de donde sacan todo eso”.

El uruguayo fue destituido de Tigres en pretemporada de cara al inicio del Apertura 2024 tras conseguir un título de liga.

Su salida de la institución de Nuevo León entre ambas partes no fue la mejor, donde el estratega aseguró que fue desprestigiado por el club debido a las formas en que fue despedido.

