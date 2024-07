Luis Romo, contento por su regreso a Cruz Azul: 'Se respira armonía y tranquilidad'

Uno vuelve a donde fue feliz. Luis Romo fue presentado oficialmente como jugador de Cruz Azul y se mostró feliz por regresar a la que fue su casa y logró levantar un título.

“Es la tercera vez que llego a la Noria y las situaciones son diferentes. Cuando llegué muy joven era el sueño de aspirar a ser profesional, de convertirte en profesional; después vuelves y está ese esa deuda de campeonato, se respiraba mucha tensión siempre y hoy en mi tercera etapa llego y se respira una armonía, se respira tranquilidad, calma”, informó.

Por su parte, también respondió ante la pregunta sobre los equipos que también estaban interesados en él.

“Yo desde la primera vez le dije a mi representante: 'Cruz Azul'. Cruz Azul es el que se acercó y habló conmigo, aquí voy a recuperar mi esencia", recalcó.

A su vez, reconoció que no mostró su mejor versión con el equipo de Monterrey, y es que no pudo quedar campeón con La Pandilla.

“Hablé con Martín y con Iván, me platicaron del proyecto, de todo lo que tenían y creo que eso me hizo tomar la decisión al final de aceptar venir. Me encantó mucho, pero el hecho de venir a Cruz Azul, siempre estuvo por arriba de todo”, señaló.

“Al final no dejé huella. Yo soy muy exigente conmigo mismo y no gané nada en dos años y medio, muy grande, que hacía buena inversión y no gané nada, entonces a eso me refería con lo de salir de otra manera”, finalizó.

