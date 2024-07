¿Qué castigo podrían recibir Rodrigo Huescas y Copenhague tras demanda de Cruz Azul?

FC Copenhague presentó a Rodrigo Huescas como refuerzo oficial, a pesar de que Cruz Azul señaló este martes que realizará acciones legales por la manera en que el jugador se marchó. Al respecto, el abogado Gustavo Zubillaga, especializado en derecho deportivo, compartió en el programa de Los Informantes de RÉCORD+ cuáles son las sanciones que podría recibir el canterano y el club danés.

El abogado señaló que, en esta situación, es clave saber cómo se dio la comunicación entre la Máquina, Huescas y su representante, Santiago Arbide, ya que el problema podría estar en la forma y no en el fondo. "Las cláusulas de rescisión es muy común incluirlas en los contratos y hay que tomar en cuenta de que son bilaterales. Es decir, cuando incluyes una cláusula en un contrato significa que en caso de que el club quiera rescindir el contrato, tendrá que indemnizar al club con X cantidad. Y si es el jugador el que quiere rescindir, tendría que indemnizar al club".

"La cláusula es prever una posible ruptura, la ejecución de la posibilidad de que, unilateralmente, se dé por finalizada la situación contractual. Prever que esta situación se va a dar y que se le pague a la otra parte", aclaró Zubillaga, quien consideró que en el caso de Cruz Azul y Huescas, lo relevante es si se dio aviso de manera formal.

De acuerdo con Carlos Ponce de Léon, Huescas y su representante no avisaron, razón por la cual emprenderán acciones legales por "salida sin causa justificada". En este sentido, el abogado deportivo señaló que, en caso de que proceda la demanda, tanto el club danés, como el jugador y su representante, pueden recibir una multa económica y además ser inhabilitados.

"Al club contratante se le inhabilita en un periodo de contratación y los representantes también son inhabilitados de forma temporal. Tendría que acreditarse la inducción y mala fe para concluir un contrato, cosa que luce complicada porque se tienen que estudiar todas las circunstancias", añadió.

¿Podrá jugar Rodrigo Huescas de inmediato o deberá esperar a que se dé el fallo de la FIFA?

Por otra parte, Zubillaga compartió que luce complicado que el defensa mexicano se quede sin jugar en su llegada al futbol danés. Recordó que quienes emiten los certificados de transferencia son las Federaciones y Asociaciones, por lo que en este caso FC Copenhague recurriría a la federación danesa, que se contactaría con la Federación Mexicana de Futbol, que solicitaría el transfer a Cruz Azul.

"Que puede decir que no (la Máquina), y se sigue la misma línea de comunicación. Entonces lo que hará el club contratante es solicitar ante la FIFA un certificado provisional. Es rarísimo que no se otorque este certificado provisional por el tema de libre derecho al trabajo. Cruz Azul se tiene que hacer a la idea de que ya no puede detener al jugador", y añadió que, en promedio, el trámite del certificado provisional es de entre 30 y 40 días.

"Ya un juicio no tarda más de un semstre, si es que no hay apelaciones. Cruz Azul lo que alegaría es el comportamiento de los representantes y del propio jugador, pero esto podría tardar y más allá de eso, el jugador podría jugar", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CERRADO! URIEL ANTUNA DEJARÁ CRUZ AZUL PARA IR AL AEK ATENAS