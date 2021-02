Luis Romo: "El peor enemigo de Cruz Azul es el mismo Cruz Azul"

Luis Romo considera que el enemigo está en casa. El mediocampista de Cruz Azul considera que para que La Máquina consiga romper ese ayuno de campeonatos es necesario que no cambien su funcionamiento de fase regular a Liguilla.

“Lo que le falta a este equipo es que cuando llegue a otras instancias, seguir siendo el mismo, no cambiar. Siempre tener esa confianza con la que jugamos todo el torneo y no ser otro equipo en la Liguilla. Debemos mantener esta inercia, no creer que ya estamos del otro lado.

“El peor enemigo de Cruz Azul es el mismo Cruz Azul. Tenemos un plantel impresionante, con grandes jugadores, muchísima calidad, haciendo grandes torneos, pero cuando dejamos de hacer las cosas que nos funcionan es cuando empezamos a tener malos resultados. Si mantenemos esta intensidad, esa atención, todo va a salir muy bien”, explicó en TUDN.

El futbolista celeste destacó el trabajo de Juan Reynoso al frente del conjunto cementero, destacando que al peruano no le importan las jerarquías dentro del vestidor, por lo que desea ayudar a cambiar el significado de la palabra 'cruzazulear'.

“Lo implementó desde que llegó con una exigencia que es positiva para un grupo que tiene mucha calidad, tantos jugadores de renombre que a veces esa exigencia baja por tratar de tener a todos cómodos, pero Juan es un profe que me ha gustado es que no le importa a quién se lo deba de decir, va y te lo dice.

“Él quiere cambiar la historia, fue campeón acá y sabe lo que es estar en la Noria, lo quiere devolver, quiere devolverle la grandeza. Esa palabra la vamos a cambiar con triunfos, no perdiendo marcadores, no dando una cara un fin de semana y otra a la siguiente”, puntualizó.

