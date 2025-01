Martín Anselmi acusa a Cruz Azul tras salida a Porto: “me difamaron y me ensuciaron”

Martín Anselmi fue anunciado como nuevo director técnico del Porto y no desaprovechó para hablar sobre su salida del Cruz Azul, la cual se ha dado en medio de una gran polémica.

El estratega argentino resaltó que le hicieron una promesa de aceptar su salida; sin embargo, al final le cambiaron las reglas, llegando hasta la difamación.

Anselmi acusa a directiva del Cruz Azul de difamación

“Me hicieron una promesa en la que me dejarían salir, negociaron y aceptaron una propuesta del Porto; sin embargo, cambiaron las reglas del juego, me difamaron y me ensuciaron ante los medios”, resaltó en su presentación como nuevo dragón.

Anselmi agradecido con México y Cruz Azul: "Seré azul por toda la vida"

“La situación fue insostenible, para mi familia, que si bien iban a seguir su vida en México, tuvieron que salir repentinamente. Estoy agradecido a México, es un país maravilloso del cual mi familia y yo no nos hemos sentido parte”, resaltó.

Agradeció a los entrenadores y a la Liga MX: “A su gente a la Liga MX y a los entrenadores rivales y sobre todo me ayudaron a ser mejor persona por su puesto a mis jugadores”.

Finalmente sentenció con el cariño y amor que le tendrá al Cruz Azul por siempre: “Los llevaré en mi corazón, un azul de por vida”.

