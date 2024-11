Martín Anselmi y su requerimiento especial en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes

Cruz Azul fue el mejor equipo del torneo regular y acabó invicto en el Estadio Ciudad de los Deportes, uno de los personajes que han ayudado a esto es Rodolfo Villalobos, el encargado de mantener perfecta la cancha Ciudad de los Deportes, quien comentó en entrevista con RÉCORD la labor que hace día a día.

Trabajar con Martín Anselmi no es sencillo, pues el estratega celeste tiene requerimientos especiales para que La Máquina celeste pueda desplegar su mejor futbol.

“Normalmente, cuando un partido es a las 7 o 9 de la noche, mi hora de entrada es entre las 7 y 8 de la mañana. Empezamos a podar la cancha, la trazamos, la planchamos, colocamos redes y comenzamos a recibir el operativo del partido: desde la publicidad estática hasta los árbitros y jugadores”, detalló.

“El cuerpo técnico, según su forma de jugar, te pide que la riegues de determinada manera, a veces más, a veces menos. Esto ayuda a hacer valer la localía. Por ejemplo, Cruz Azul pide que reguemos la cancha con más intensidad. Ellos juegan un futbol rápido y ya están acostumbrados a esta cancha, lo que les facilita el juego", añadió Rodolfo

‘Rodo’ como lo llaman sus amigos, lleva más de 14 años trabajando en este emblemático inmueble, un estadio que ha sido testigo de infinidad de partidos, algunas eliminatorias y finales históricas.

Sin embargo, hay un detalle que pesa sobre su corazón, nunca ha visto a Cruz Azul levantar el título de liga en este terreno, a pesar de haber vivido desde cerca varias finales en las que la esperanza celeste estuvo al alcance.

“Yo le ruego a Dios que este sea nuestro año. No me ha tocado verlo campeón aquí, ojalá y ahora si me regalen esa sensación”, confesó a RÉCORD.

