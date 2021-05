Orbelín Pineda: 'Queremos quedar en la historia de este club'

La ilusión está intacta, pero en Cruz Azul no pierden el piso a pesar de llevar la ventaja en la Gran Final del Guard1anes 2021, así lo mencionó Orbelin Pineda, quien apunta a dejar huella dentro del club cementero.

"Nosotros creemos que la moneda está en el aire, faltan 90 minutos que debemos aprovechar. Sabemos lo que ha pasado en la institución, pero es el pasado, estamos tratando de hacer algo nuevo para todos los que queremos quedar en la historia de este club", dijo el mediocampista.

Por otra parte, el centrocampista fue autocrítico respecto al nivel futbolístico que ha mostrado en la Liguilla, donde sabe que no ha estado al máximo de sus capacidades.

"Me siento tranquilo, esto es de todo un grupo. Yo no he andado tan fino, pero es parte de esto, yo trato de ayudar a mis compañeros para lograr lo que más anhelamos", aseveró.

Por otra parte, el ‘Maguito’ rechazó tajantemente que exista algún tipo de presión por mantener la ventaja en global, y parte de ello se lo atribuye a la presencia de jóvenes en el plantel.

"Eso quedó atrás, en el grupo hay muchos chavos y eso ayuda a estar fuerte mentalmente, a querer ganar siempre, así que estaría padre que quede grabado que fuimos un orgullo para el club", mencionó.

"Ya hemos enfrentado este tipo de cosas, estamos en la Gran Final y tenemos la gran oportunidad de aprovecharlo para dejar huella. El club lleva tiempo intentándolo y está es una nueva oportunidad", añadió.

Por último, destacó la unión interna del grupo, sobre todo en momentos difíciles como el que vive Roberto Alvarado, quien estará en el partido de Vuelta.

"El Piojo está pasando por un mal momento, el equipo es como una familia para él y para todos. Ha sido un equipo muy sano que está en las buenas y en las malas", apuntó.

