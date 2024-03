Óscar 'Conejo' Pérez rompe el silencio tras su salida de Cruz Azul: 'Me voy tranquilo'

Óscar ‘Conejo’ Pérez habló sobre su salida de Cruz Azul. El exfutbolista dio detalles sobre su despido del conjunto celeste al terminar la temporada pasada lo cual abrió la puerta para la llegada de Iván Alonso para este Clausura 2024.

El exdirectivo cementero confesó que hubiera querido salir de una mejor forma, pero al final tuvo que hacerse a un lado. Asimismo, reveló que su llegada a la directiva del equipo llegó en un mal momento, por lo que no pudo entregar los resultados que quería.

“Sin duda me hubiera gustado salir de diferente manera, pero a veces las cosas no son como a uno le hubieran gustado, nos tocó dar un paso al costado. y hoy creo que han encontrado una estabilidad y ojalá que así siga. Sin duda la transición de todo lo que pasó me tocó sufrirla, me preguntan si llegó en mal momento el darme la oportunidad de estar ahí como directivo y yo siempre digo que no porque llegó en el momento que tenía que llegar y al final fue un camino difícil, fue un momento donde hubo mucha transición y al final no se dieron las cosas y lamentablemente tuvimos que salir”, comentó en entrevista para ESPN.

A pesar de terminar dejando al ‘equipo de sus amores’, Pérez confiesa que se va tranquilo pues de acuerdo con él, dio el mejor trabajo que podía dar y ahora está feliz de que al equipo de Iván Alonso y Martín Anselmi le vaya bien en la Liga.

“Me voy tranquilo al final siempre traté de dar lo mejor, traté de buscar lo mejor y que en ese momento lo que se estaba planificando pudiera funcionar, pero tú sabes que, apuestas por algunas cosas, pero al final no se dieron, me voy tranquilo conmigo mismo.

“La verdad es que me da mucho gusto ver que les está yendo bien, me da mucho gusto por la gente, por la afición y por la institución que tanto lo necesitaba y hoy han encontrado buenos resultados… Ojalá que sigan así, que puedan mantener el nivel y que puedan cerrar lo mejor posible", finalizó el exdirectivo.

