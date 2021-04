Piojo Alvarado: 'Más allá del récord de León, siempre queremos sacar los tres puntos'

Cruz Azul está a un triunfo de igualar la racha histórica de triunfos de León, sin embargo, Roberto Alvarado aseguró que la plantilla celeste no se detiene a pensar en dicha hazaña, pues tienen una más grande que cumplir más adelante.

“Sí, es bastante importante, siempre lo que queremos es sacar los tres puntos, más allá del récord que conseguimos, más allá de eso vemos el día a día, no estamos pensando tanto si igualamos a León, es importante que salgamos a darlo todo y seguir sumando de a tres”, dijo Alvarado

“Tenemos el objetivo bien claro, la idea es seguir sumando de a tres, acá estamos pensando en el día a día, en el presente, eso también el profe nos lo ha dicho, que pensemos en el partido a partido y así lo venimos haciendo, las cosas del pasado se quedan en el pasado, queremos hacer otra historia, estamos convencidos del trabajo del profe, se vienen partidos importantes y en la Liguilla los equipos son mucho más difíciles, estamos tranquilos para lo que viene”, agregó.

Por otra parte, pidió no caer en excesos de confianza, ya que si bien es cierto que en Guadalajara atraviesa por un momento complicado, el ‘Piojo’ conoce muy de cerca el potencial ofensivo del Rebaño.

“Nosotros cada partido salimos a ganar, a dejarlo todo en la cancha, sabemos que Chivas no está pasando por un gran momento, pero tienen buenos jugadores, tiene una gran plantilla, no debemos confiarnos porque cualquier rival es difícil. Chivas es un gran rival, con Alexis Vega, Antuna, Angulo, Macías, tiene buena ofensiva, nosotros estamos pensando en hacer bien nuestro partido, nos ha funcionado mucho defender y después atacar, vamos a hacer un gran partido, y ojalá que todos esos jugadores erren en el partido para que no los metan”, añadió.

“La clave es que si ellos corren a 100 nosotros debemos correr a 110, a quien le toque estar en el once lo debemos de hacer de la mejor manera, Chivas es un equipo de grandes jugadores, van a venir a dejar todo en la cancha, debemos hacerlo de la mejor manera, seguir por ese camino de hacer las cosas bien, salir con la mejor actitud, ojalá que se den las cosas”, manifestó.

Por último, rechazó que la Máquina tenga una dependencia de los jugadores que habitualmente son titulares, luego de que en Concachampions el cuadro alterno no mostró una buena cara.

“No creo que exista dependencia, contra Juárez no estuvo Romo, ni Orbelín de inicio, ni yo y se ganó, el equipo no depende de ciertos jugadores, creo que lo han demostrado los compañeros que tienen hambre de ganar, que hay una competencia muy sana y creo que eso le ha hecho bien al grupo, nos ha exigido bastante”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: DIENTE LÓPEZ, EN BUSCA DE EQUIPO DEBIDO AL TRATO DE TUCA FERRETTI