Concachampions: América venció a Olimpia y tiene pie y medio en Cuartos de Final

América no decepcionó en su debut en la Concachampions. El conjunto de Coapa derrotó 1-2 al Olimpia en Honduras y prácticamente tiene medio boleto a los Cuartos de Final de la competencia.

Contrario a lo que se esperaba, el conjunto de Coapa sí le dio importancia a su compromiso, el cual afrontó con siete de sus jugadores titulares, a diferencia de Cruz Azul que el martes ante el Arcahaie de Haití utilizó a 11 suplentes.

Bruno Valdez volvió al once estelar del conjunto de Coapa y lideró el cuadro bajo de las Águilas.

Las Águilas mostraron rápidamente su superioridad en el campo, manteniendo la posesión del balón y tratando de generar llegadas, pues la primera parte del partido fue ríspida debido a que los catrachos, fieles a su costumbre, metieron fuerte la pierna y cometieron 11 faltas.

Las mejores jugadas del partido entre @CDOlimpia y @ClubAmerica las encuentras aquí #SCCL21 pic.twitter.com/QqARSnotPs — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 8, 2021

Pese a mostrar mejores argumentos dentro de la cancha y las desatenciones de la defensa centroamericana, los azulcremas no lograban concluir sus jugadas.

Al 37’, los albos pusieron en aprietos al conjunto de Coapa. Un error de Sebastián Cáceres puso en ventaja a Ezequiel Aguirre, quien en mano a mano con Guillermo Ochoa mandó su disparo por un costado, dejando escapar una clara oportunidad.

Esto picó el orgullo de los azulcremas y al 40’ llegó la reacción. Luis Fuentes sirvió para Mauro Lainez, quien no tuvo complicaciones para amagar a la defensa del Olimpia y mando un centro de 'tres dedos' para Federico Viñas, quien de cabeza la mandó a guardar y puso las cosas 0-1 en favor de su club.

Los pupilos de Solari no quedaron satisfechos con la anotación y al 44’ Sergio Díaz, quien no había tenido un buen primer tiempo, marcó el segundo. El '6' paraguayo recibió un balón de Álvaro Fidalgo fuera del área, y pese a su mal control, alcanzó a sacar el disparo de derecha para batir al portero Menjivar.

En el complemento, las cosas no fueron muy distintas. El cuadro hondureño no dejaba de dar patadas y trabaron mucho el juego por lo que no hubo mayores emociones.

En la recta final del encuentro los albos, mostraron mayor ímpetu y lograron descontar gracias a un gol del colombiano Yostin Arboleda al 88’, con el que se mantienen con vida en la eliminatoria.

Este resultado le da al América la tranquilidad para jugar la vuelta en el Estadio Azteca, cancha en la que no conocen la derrota en este semestre, por lo que el panorama para el Olimpia luce muy complicado.

