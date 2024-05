Piovi alaba decisión de directiva de no jugar Final de Ida en el Estadio Azteca

No importó el dinero, ni que estuviera más gente presente. Gonzalo Piovi destacó y aprobó la decisión de la directiva de Cruz Azul de no mover el partido de ida de la Final al Estadio Azteca asegurando que el inmueble de la Ciudad de los Deportes es su fortaleza y hubiera sido un error sacar el partido de ahí.

"La dirigencia optó porque durante todo el año jugaramos en el estadio con nuestra gente en donde nos sentimos a gusto, cómodos porque lo hicimos durante todo el año ahí y nos llevó a estar hoy en día en esta Final, y creo yo que cambiar de cancha en este momento no era adecuado, más allá de que entre más o menos gente y menos plata creo que no pasaba por eso sino por el hecho de sentirnos cómodos en nuestra cancha", afirmó en zona mixta.

Respecto a su primer semestre en la Liga MX, el defensa central reconoció que el nivel, intensidad y potencia del futbol mexicano superó la idea que él tenía antes de llegar a nuestro país.

"Me han sorprendido los Clásicos y la cantidad de aficionados que disfrutan de todo esto cada fin de semana, la pasión que tienen por el club y el cariño que nos hacen llegar cada fin de semana. Estoy muy contento gracias a ellos y sí me sorprendió el nivel de la liga, venía con una idea, pero la verdad me sorprendió el potencial", comentó.

