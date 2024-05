Gonzalo Piovi revela por qué eligió utilizar el número 33 en Cruz Azul

El número 33 se ha convertido en un amuleto para Cruz Azul y sus aficionados durante el Clausura 2024, especialmente en la Liguilla, lo que ha generado una ilusión especial por la posibilidad de levantar el campeonato.

Casualmente, Gonzalo Piovi, quien fue uno de los jugadores más destacados de La Máquina a lo largo del torneo, utiliza ese número en el dorsal y reveló las razones por las que lo eligió.

"Es un número que no solo he usado acá, también en otro clubes donde me ha tocado jugar, es especial para mí, por eso lo elijo. Coincide con todo esto que está viviendo la gente y me alegra que así sea.

"Primero, porque lo eligió mi hija y, segundo, porque es el número de Cristo y eso es algo en lo que me siento reflejado al ser creyente. Y después porque me han pasado cosas en mi vida que me llevaron a poder confiar y tenerlo presente", dijo durante el día de medios previo a la Final de Ida.

"ES ESPECIAL PARA MÍ EL NÚMERO 33" Piovi sobre usar el 33 como dorsal: "Mi hija me eligió el 33 y es el número de Cristo.

Piovi ha sido un pilar en la zaga de Cruz Azul durante todo el semestre, pues desde su llegada se convirtió en un titular indiscutible, lo que lo ha llevado a jugar todos los partidos del Clausura 2024 en el XI inicial de Martín Anselmi.

