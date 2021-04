Pol Fernández: 'El partido contra América no es una Final adelantada'

Para muchos, América y Cruz Azul se encuentran un escalón por encima del resto de competidores y los colocan como los principales candidatos al título del Guardianes 2021, sin embargo, Guillermo Fernández se lo toma con calma, por lo que rechazó que el duelo de este sábado ante las Águilas se trate de una Final adelantada.

“Hablar de un partido de liguilla o una final adelantada estaríamos faltando al respeto a los de más equipos, es un partido muy interesante con el plus de que es un clásico, pero lo vamos a retomar con la seriedad que amerita la situación y cerrar esta primera etapa de liga que es la que nos llevó a la liguilla, pero lo vamos a tomar con seriedad y empezar a cerrar muy bien la Liga.”, dijo Fernández.

Además del orgullo que estará en juego, ‘Pol’ sabe que La Máquina tiene en sus manos la posibilidad de registrar una marca histórica de triunfos en el futbol mexicano, pero para el centrocampista lo más importante será comportarse como lo han hecho a lo largo del torneo.

“Sabemos el momento que vivimos es hermoso, lo disfrutamos pero estamos conscientes de que no hemos logrado nada, el récord no nos vuelve locos, hay que respetar lo que venimos haciendo, imponernos , hacer nuestro juego, ser protagonistas del partido, eso no interesa, lo otro llegará solo si nos respetamos y seguimos manteniendo la línea”, manifestó.

"No estamos pensando en eso. Sabemos que el partido del fin de semana será muy difícil, pero no nos vamos a salir de ese foco. Trataremos que el partido esté de nuestro lado, no será nada fácil, pero trataremos de que sea así",añadió

Por otra parte, aunque alabó las cualidades del cuadro americanista, Guillermo Fernández tiene claro el potencial de Cruz Azul , por lo que espera darle una alegría más a la afición .

“Todos conocen el plantel que tiene el América, tiene buenas individualidades pero confío en mis compañeros, va a ser un partido muy parejo, estamos muy confiados en que podemos hacer las cosas muy bien, intentaremos dar nuestro máximo para que el partido esté de nuestro lado y que la afición quede muy feliz.”, expresó.

“Hemos hecho las cosas como queríamos, siempre imponiéndonos, las victorias no son casualidad, son producto del trabajo y esta no va a ser la excepción, intentaremos seguir sumando de a tres pero de apoco, trabajaremos el último día para poder descansar y poder estar al cien por ciento”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: NICO BENEDETTI, SIN SECUELAS TRAS GOLPE EN LA NUCA