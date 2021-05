Reynoso sobre Vuelta vs Toronto: 'La serie no está resuelta, nuestro rival es fuerte'

Cruz Azul disputará la última ronda que le dé su pase a la Semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf, pero el entrenador Juan Reynoso comentó que es importante no confiarse a pesar de la ventaja que tomaron el martes pasado en el partido de Ida ante Toronto F. C.

"Lo prometo que es no pensar que la serie está resulta, cuando se da este tipo de enfrentamientos de Ida y Vuelta pensamos que son cuatro tiempos de 45 (minutos) faltan dos por jugar ante un rival que es duro (Toronto F. C.) que tiene mucho potencial y a eso le sumamos que no jugó el fin de semana y que seguro viene más descansado, entonces para nada pensar que ya está resuelto (el partido)", declaró el estratega en conferencia de prensa.

Por otra parte, luego de que Cruz Azul culminó la fase regular del Torneo Guard1anes 2021 como líder general con 41 puntos, el peruano comentó que no han tenido tiempo para disfrutar el gran momento que han tenido tanto en la Liga MX como en la Concachampions. Sin embargo, primero se enfocarán en el conjunto canadiense y posteriormente pensarán en la Liga MX.

"La verdad no, con la adrenalina en este club (Cruz Azul) y más con todo lo que nos hemos jugado, el estrés de cada partido de tener que imponer un récord creo que el viaje ha sido lindo, pero para disfrutarlo Dios quiera se haga a finales de mayo. Estamos pensando en Toronto, mañana después del partido Dios quiera que disfrutemos algo y poder tener por lo menos un día libre de estrés y esperar a nuestro rival que saldrá del Repechaje", indicó.

Finalmente, ante el 1-3 que sacó La Máquina en la primera ronda de los Cuartos de Final de la Concachampions, Reynoso comentó que no tendrán un partido fácil, pero todo depende de sus jugadores si se siguen tomando todo con seriedad.

"Estamos enfocados en Toronto saldremos serios y sin darles tiempo y espacio para no podernos complicar en la clasificación, esperamos al mejor Toronto está en nosotros resolver la eliminatoria", concluyó.

