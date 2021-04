Roberto Alvarado: 'Si no hay una oferta de Europa, no quiero salir de Cruz Azul'

Roberto Alvarado confesó que le gustaría quedarse en Cruz Azul hasta que sea campeón, a menos que llegue una oferta de Europa, pues reveló lo importante que es para él conseguir el ansiado título.

"Le he dicho a mi representante que si no hay una oferta de Europa, no quiero salir de Cruz Azul, solo me quiero ir hasta ser Campeón", aseguró en entrevista con W Deportes.

Asimismo, el Piojo aseguró que buscarán alargar su racha de victorias frente a América en el Clásico Joven, pues considera que será un partido difícil.

"Yo creo que todos los partidos han sido importantes. América es un gran rival, va a ser un gran encuentro. Queremos seguir alargando la racha y romper el récord de León y Necaxa", finalizó.

