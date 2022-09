Rotondi sobre próximo duelo contra Chivas: ‘Es un Clásico y nos puede dar la localía en Repechaje’

Cruz Azul aseguró su lugar en el Repechaje del Apertura 2022 sin haber jugado la Fecha 17, sin embargo, Rodolfo Rotondi tiene claro que los celestes aún tienen una prueba de fuego ante el Guadalajara, donde buscarán el triunfo para asegurar la localía en la repesca.

“Sabemos que Chivas es un partido importante, primero porque es un clásico y segundo porque es un partido que nos puede dejar con la localía para disputar el Repechaje y eso es muy importante para nosotros”, señaló a RÉCORD.

A pesar de que una parte importante de la afición dejó de acudir al Azteca, el volante argentino sabe que jugar en casa es importante y por eso no tiene más que palabras de agradecimiento para aquellos que lo han apoyado en su primer torneo con Cruz Azul.

“La verdad que siento el cariño de la gente, es algo muy lindo y la verdad que no le puedo decir nada a la gente, la gente va y manifiesta lo que siente, cada persona es un mundo, así que de mi parte solamente puedo agradecer el apoyo que han tenido conmigo porque es lindo sentirse apoyado y espero que nos sigan alentando en la cancha”, manifestó.

Por último, el futbolista argentino recordó lo difícil que fue superar la goleada que recibieron en el Clásico Joven.

“Por la cabeza me pasó decepción, era bronca, impotencia conmigo mismo por no poder aportar mi granito de arena en ese partido, pero siempre después de algo así puedes rendirte o hacernos cargo y asumir la responsabilidad, creo que esa fue la postura del grupo y tratamos de mejorar”, finalizó.

EL CAMBIO CON EL POTRO

Luego de tres partidos inhabilitado por lesión, Rotondi está listo para volver al conjunto cementero en la Jornada 17 y señaló que siente una especial motivación al ver la entrega que pusieron sus compañeros en los últimos encuentros.

“Fue importante la confianza del Potro, me dolió mucho la lesión porque venía en un buen momento, venía de menos a más, pero traté de recuperarme bien para volver. Estoy muy feliz por el equipo, me tocó verlos estos tres partidos de fuera y ver la entrega y el compromiso que tuvieron me puso muy contento porque el grupo lo merecía. El compromiso es el mismo, me puso muy feliz ver a los chicos como jugaron y como lucharon”, explicó.

Al mismo tiempo, Rotondi se siente totalmente adaptado al equipo celeste y ya siente un cariño por México, al grado que desea ver a la Selección Mexicana en Octavos de Final de Qatar 2022 junto a la albiceleste.

“México es hermoso, no lo conocía antes, pero es otro mundo, disfruto mucho levantarme y venir al complejo con mis compañeros, por eso trato de ser positivo. Ya lo dije, Argentina primero y México segundo, ya está cerrado con eso ", añadió.

Por otra parte, el jugador argentino lamentó que la era de Diego Aguirre terminara de manera abrupta, pues asegura que el plantel también tuvo una gran parte de culpa en los malos resultados que habían cosechado hasta ese momento.

“Sí, duele porque sale el entrenador, pero no solamente él había sido el responsable, nosotros teníamos parte de la culpa, pero bueno, el futbol es así y después vino el Potro que nos dio confianza y nos hace ser un equipo intenso”concluyó.

