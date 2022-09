Cruz Azul: Cata Domínguez confesó que su familia recibió amenazas de la afición celeste

Lo amenazan. Las cosas en Cruz Azul quedaron muy calientes después de que recibieran una goleada de América, y Julio César Domínguez fue uno de los jugadores más señalados por parte de la afición, y en los últimos partidos, fue uno de los más abucheadas junto con Rafael Baca.

El propio Cata Domínguez ha contado que él y su familia han recibido amenazas por parte de los fanáticos celestes, y confesó que no se quedará con las manos cruzadas, pues recurrirá a las autoridades si la situación permanece.

“La afición está en su derecho de expresarse, están en su derecho, yo aguato, yo no tengo por qué recriminarles, pero eso sí y que sepan: yo no acepto amenazas, no acepto cuando se meten conmigo y con mi familia, yo voy a responder de otra forma.

“Obviamente con las autoridades, porque no está demás, yo te puedo aguantar críticas, están en su derecho que digan, que griten, pero más allá que lleguen internamente eso no se lo voy a permitir a nadie”, dijo el jugador de La Máquina para TUDN.

A pesar de dicha situación, Cata Domínguez no se ve fuera de Cruz Azul, único equipo para el que ha jugado, pues está consciente de que le queda menos de un año de contrato, pero él sigue trabajando fuertemente para que pueda renovar con La Máquina, el equipo de sus amores y con el que quiere colgar la camiseta.

“Se acaba mi contrato en junio de 2023, ya me quedan menos de 8 meses, me gustaría retirarme acá, todavía no me siento para retirarme, todavía me siento para seguir trabajando, no te digo cuántos años porque me siento todavía para seguir trabajando.

“Soy consciente de todo lo que ha pasado, dependerá mucho de la directiva porque yo sigo trabajando, todavía tengo contrato, me quisiera retirar acá. Estoy trabajando para no irme del equipo de mis amores, trabajando hasta donde dé, pero también se va a dar desde la directiva, ellos toman decisiones y esperemos, primeramente Dios, sigamos acá”.

