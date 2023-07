Tuca Ferretti tras derrota ante Tijuana: 'Hay que tranquilizarnos y analizar fríamente'

Ricardo Ferretti ya siente la presión por las tres derrotas consecutivas de Cruz Azul en la Liga MX, pero cuenta con el respaldo de la directiva para dirigir todavía la Leagues Cup.

El técnico brasileño espera que La Máquina tenga una buena participación en ese torneo, para que sus jugadores recuperen la confianza.

"Se busca hacer un análisis lo más frío posible. Ahorita después de la derrota, pues uno puede decir ciertas cosas y después se puede arrepentir. Yo creo que hay que tranquilizarnos y analizar fríamente las cosas que nos están pasando. Ya son tres derrotas, con seis goles en contra y uno a favor. Es una situación muy desagradable, más por lo que representa esta institución", mencionó tras la derrota contra los Xolos.

Los aficionados están muy molestos por el mal inicio del conjunto celeste, incluso, algunos ya piden la salida del Tuca, quien pide mantener la calma en estos momentos difíciles.

"Tenemos que encontrar la solución. No depende solo de mí. En el club buscamos propiciar a los jugadores las mejores armas para que esto se pueda revertir. Vuelvo a insistir, no será algo simple. No hay que caer en desesperación. Después de tres derrotas, puede suceder que caigamos en desconfianza. Lo tengo que impedir", agregó.

Cruz Azul está en el último lugar de la tabla general del Apertura 2023, sin puntos, tras perder contra Atlas, Toluca y Tijuana. Debutará en la Leagues Cup enfrentando al Inter de Miami, que rompió el mercado a nivel internacional al fichar a Lionel Messi.

"Yo creo que irnos a ese torneo es una oportunidad de mejorar las cosas y cuando regresemos trataremos de componer lo mal que la estamos pasando en estos momentos", concluyó.

