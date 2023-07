Cruz Azul iguala peor inicio de Liga MX en casi 20 años

Cruz Azul no encuentra el rumbo y este viernes cayó ante los Xolos de Tijuana, tres derrotas en tres juegos, marca que solamente había registrado en 2004, pero ahora se repite bajo las órdenes de Ricardo 'Tuca' Ferretti.

La primera fecha fue el Atlas quien vacunó a La Máquina, mientas que Toluca neutralizó en el Nemesio Díez a La Noria en la Fecha 2, y ahora fueron los dirigidos por Miguel Herrera quien con un gol de último minuto se llevaron los tres puntos.

Pero no es la única racha negativa de Cruz Azul en las primeras tres jornadas, pues en ocho ocasiones, La Máquina no encuentra el camino al inicio de la Liga MX, pero solamente en 2004 no logró sumar puntos en los tres juegos.

Ahora, tras la derrota ante Tijuana, este es el segundo torneo corto donde no logra sumar ni un punto en el arranque de la Liga MX, por lo que el margen de error se hace cada vez más corto para lograr escalar posiciones en la tabla.

Ahora, los de Ricardo Ferretti deben de encontrar su mejor ritmo para enfrenta la Leagues Cup, donde debutará el 21 de julio ante el Inter de Miami, en lo que será el debut de Lionel Messi en el equipo de la MLS.

Peores inicios de torneo para Cruz Azul

Invierno 99 | vs Necaxa (2-1); vs Pachuca (1-2); vs Tecos (1-1) | 1 punto

Clausura 2003 | vs Tecos (0-0); vs Tigres (1-3); vs Pachuca (0-0) | 2 puntos

Apertura 2004 | vs Puebla (3-1); vs Chiapas (3-4); vs Monterrey | 0 puntos

Apertura 2014 | vs Pachuca (0-1); vs Santos (1-1); vs Veracruz | 2 puntos

Clausura 2016 | vs Morelia (2-2); vs Chivas (1-1); vs León (3-2) | 2 puntos

Apertura 2016 | vs Necaxa (0-0); vs Pumas (0-0); vs Monterrey| 3 puntos

Apertura 2019 | vs Necaxa (0-0); vs Toluca (1-1); vs Querétaro (3-0) | 2 puntos

Clausura 2023 | vs Tijuana (1-1); vs Monterrey (2-3); vs Necaxa (1-0) | 1 punto

Apertura 2023 | vs Atlas (2-0); vs Toluca (0-2); vs Tijuana (2-1)

