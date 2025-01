Tuca Ferretti: “Yo no regreso a Cruz Azul”

Con la novela de Martín Anselmi al rojo vivo, varios nombres han sonado para llegar a La Noria. Desde algunos extranjeros u otros entrenadores nacionales; aún sin nada confirmado.

Uno de los últimos entrenadores del conjunto celeste, previo a la llegada de Anselmi, fue Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. El entrenador brasileño tuvo un paso para el olvido en Cruz Azul, que fue destituido al terminar la Leagues Cup del 2023.

Ferretti en Cruz Azul | @Historia_Azul|

Actualmente, el histórico exjugador de Pumas, es analista en la cadena ESPN, donde fue cuestionado si volvería al equipo cementero.

“Yo no regreso a Cruz Azul”, mencionó el ‘Tuca’ para posteriormente agregar algo más. “La forma en la cual salí, me molesto mucho. Aparte, yo me tenía que quedar con mi palabra cuando renuncie, me deje convencer (para quedarse) y después, me echaron”, finalizó sobre su etapa en La Noria.

Ferretti en Cruz Azul | MEXSPORT|

Una de sus peores decisiones en 30 años de carrera

El multi campeón de Liga Mx con varios equipos de nuestro balompié, aseguró que no mantener su palabra de renunciar a Cruz Azul fue uno de sus peores errores. El brasileño comentó que él había renunciado a la dirección técnica de La Máquina, sin embargo, lo lograron convencer para quedarse.

Según Ferretti, uno de los hombres que se encargó de convencerlo a quedarse fue el histórico portero cementero, Oscar ‘Conejo’ Pérez; que era directivo de Cruz Azul en esos años.

Ferretti en Tigres | @MEXSPORT|

Números de Ferreti en Cruz Azul

Con el equipo cementero, Ferretti no logró alzar ni un solo título. ‘Tuca’ solo dirigió algunos partidos con el Cruz Azul; ganó seis partidos, empató cuatro y perdió nueve. En el club de la cooperativa tuvo uno de los peores momentos de su carrera.

