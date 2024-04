Uriel Antuna fue autocrítico con sus centros: 'A mayor velocidad, menor precisión"

Consciente de las habilidades que debe de fortalecer. Uriel Antuna ha sido constantemente criticado por las decisiones que toma en el último tercio de la cancha, tanto con Cruz Azul como con Selección Mexicana, las imprecisiones en sus centros y pases para gol suelen ser blanco de críticas, sin embargo, el propio futbolista cementero aseguró que jugar a alta velocidad es uno de los factores que influyen en los errores.

“Yo siempre he sido una persona muy autocrítica, trato de aceptar mis errores, trato de analizar que es lo que me falta, trato de trabajar lo que me falta y fortalecer mis habilidades; creo que como dices obviamente mientras más velocidad, menos precisión tienes y eso se ha visto en todo el mundo y creo que también eso es lo que hace diferente a un jugador y quien más completo está en ese aspecto pues creo que está en otro nivel de futbol”, comentó en entrevista con RÉCORD.

“Siempre voy a seguir trabajando y seguir dando el máximo de mí. Quien me conoce, dentro y fuera del campo, sabe que soy una persona que trabaja extra y que siempre me quedo a tratar de pulir ese tipo de detalles, siempre intento no quedarme con el error, al final de cuentas soy de persistir hasta que sale y eso me ha ayudado bastante en ese último toque que a veces es lo que me hace falta”, añadió.

Sabe que las oportunidades de gol que se crean por su lado de juego suelen ser numerosas y que no todas finalizan en gol, sin embargo, el atacante celeste está completamente convencido de que no dejará de buscar esa acción que marque la diferencia.

“Pero los números ahí están, de hoy estar arriba en la tabla de goleo y en la Selección Mexicana igual; soy un poco criticado porque tengo demasiadas oportunidades de gol y a veces se concretan y otras no, pero al final de cuentas nunca voy a dejar de insistir hasta que nos salga”, sentenció Uriel Antuna

