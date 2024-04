Javier Hernández vuelve a la convocatoria Chivas para el Clásico Tapatío

Luego de dos jornadas de ausencia, Javier Hernández vuelve a estar presente en una convocatoria del Club Deportivo Guadalajara y estará en el Estadio Jalisco para su primer Clásico Tapatío desde que volvió a México.

Tras anotar su primer gol en la temporada con Chivas en la victoria 3-2 vs Puebla, ‘Chicharito’ no había sido convocado para los duelos contra Pachuca y Querétaro, volviendo para el duelo vs Atlas y de cara al Play In y la liguilla.

‘Chicharito’ solo será usado en caso de emergencia.

De acuerdo con información de Jesús Hernández revelada en RÉCORD+, Fernando Gago llevará al banquillo de suplentes a ‘Chicharito’, pero tendrá actividad solamente en caso de emergencia, pues aún no se encuentra recuperado el cien por ciento.

“Va Marín de titular, Javier está para 45 minutos, es un ‘rómpase en caso de emergencia’, informó Jesús Hernández para RÉCORD+

De igual forma, Jesús Hernández informa que Javier se infiltró e hizo una importante rehabilitación con tal de estar para este duelo, pues disfruta bastante jugar vs Atlas y quería estar presente en el Clásico Tapatío.