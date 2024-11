Cruz Azul es el líder absoluto del torneo, el equipo dirigido por Martín Rodrigo Anselmi está a ocho puntos de su más cercano perseguidor, Toluca, y todo parece indicar que los celestes no bajarán el ritmo de cara a lo que se viene en el Apertura 2024.

Después de la victoria de Cruz Azul ante Santos Laguna, el entrenador argentino aseguró que, con dos partidos por disputar y con el récord de puntos a la mano, su equipo no se guardará nada en los partidos ante Atlas y Tigres, siendo los últimos del torneo regular en la Liga MX.

“No existe la relajación. Ser ganador no es el que gana siempre, sino el que quiere ganar siempre, el que no se cansa de ganar y estos jugadores no se cansan. Estoy seguro de que vamos a ir en búsqueda de esos seis puntos que quedan y después, si estamos convencidos con el foco de competir, seguramente vendrán más récords. Pero el récord es el fin, lo que viene como premio”, comentó el estratega.

Cruz Azul, que pase lo que pase terminará como líder de la competencia, se enfrentará a los rojinegros del Atlas este miércoles y el próximo sábado jugará el último partido del torneo regular en el Estadio de la Ciudad de los Deportes ante los Tigres de la UANL.

En caso de ganar los dos partidos restantes, Cruz Azul estaría rompiendo dos récords de puntos en la Liga MX, América sumó 43 puntos en 2002 disputando un torneo a 19 jornadas, mientras que León y La Máquina comparten la marca de 41 unidades con 18 equipos en el campeonato mexicano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Liga MX se posiciona tras clausura del Estadio Ciudad de los Deportes, ¿qué pasará con los juegos?