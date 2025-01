Víctor Velázquez asegura que nadie está por encima de Cruz Azul: "No es un proyecto llamado Anselmi"

En medio de la novela que se ha generado entorno a la salida de Martín Anselmi de La Máquina, por primera vez la institución da su postura al respecto y el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, rompió el silencio y dejó claro que nadie está por encima de la institución.

Después de reunirse con jugadores y directivos, en entrevista para ESPN Víctor Velázquez dejó claro que el proyecto de Cruz Azul a mediano y largo plazo va a continuar, pues si bien el estratega argentino era una pieza importante del equipo, el proyecto no era de Martín Anselmi.

“Este no es un proyecto que se llame Martín Anselmi, este es un proyecto institucional en donde nos reunimos hace más de un año Iván y un servidor y planteamos que es lo que queremos para el club en mediano y largo plazo y es lo que venimos trabajando, siempre lo hemos comentado y seguiremos trabajando”, declaró Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul.

Anselmi no es más grande que Cruz Azul

Víctor Velázquez también mencionó en entrevista para ESPN que el club buscó complacer todas las peticiones de Martín Anselmi durante el tiempo que estuvo dirigiendo al club, desde refuerzos hasta mudarse al Estadio Olímpico Universitario, todo con el fin de entregar buenos resultados a la institución.

Pese a todas las condiciones que se le cumplió a Martín Anselmi y que terminó dejando al equipo en la Jornada 2, Víctor Velázquez menciona que no se siente defraudado por el exentrenador de La Máquina, pero dejó claro que Anselmi no es más grande que Cruz Azul y todo continuará con normalidad tras su salida.

“Siempre tratamos de conceder sus condiciones siempre y cuando esté a nuestro alcance, efectivamente él solicitó no salir de la CDMX y la plaza de C.U. No me siento defraudado porque al final él vino a hacer un trabajo, Martín Anselmi no es más grande que la institución y vamos a seguir trabajando y buscando que nuestros aficionados estén bien respaldados”, sentenció.

