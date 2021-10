Villaluz: 'Cruz Azul nunca me dejó salir, tenía que quedar campeón para poder salir'

César Villaluz, exjugador de Cruz Azul, estuvo a punto de jugar en el futbol europeo luego del Mundial Sub 17 de Perú 2005, pero la directiva cementera le cerró las puertas a uno de los mejores canteranos que han tenido en los últimos años.

"Cuando regresé del Mundial a mí por medio de Torrado me contactó Red Bull México. Ellos acababan de comprar un equipo en Austria entonces me dijeron que estaban empezando, ellos su deporte era lo extremo, apenas se estaban metiendo al futbol y acababan de comprar. Torrado me pasó el contacto, me llamaron y yo iba a las oficinas de México.

"Empezaron a platicar con mi representante, estaban muy interesados y ya se habló con el club, entonces si era real. El club había dicho que sí, el entrenador había dicho que sí, entonces ya estaban los boletos para ir a conocer la ciudad porque decía que caía nieve, que tenía que ir a ver si me adaptaba", recordó César Villaluz en el podcast La Reta.

De hecho, Villaluz reveló que Cruz Azul no lo dejó salir al Viejo Continente pues era un canterano cementero y tenía la obligación de quedar campeón con La Máquina, requisito que casi logró.

"Yo decía que estaba bien el equipo pues acababa de quedar campeón, va a jugar Champions, entonces yo creo que era buena idea. Ya había dicho que si, ya estaban los boletos y al final Cruz Azul dijo que no, que yo iba a ser el menor. En ese entonces estaba la regla del menor y yo iba a ocupar los minutos de menor.

"Ya hasta me habían tomado las fotos con la playera, pero al final no se hizo. Cada torneo había acercamientos de equipos y Cruz Azul nunca me dejó salir. Siempre dijo que era un jugador de cantera y que no iba a salir, que tenía que quedar campeón primero para después salir", comentó Villaluz.

