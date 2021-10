piojo-herrera-para-mi-enfrentar-a-cruz-azul-no-significa-nada

Pese a obtener su primer título como entrenador del América en una final histórica ante Cruz Azul, y sostener una gran rivalidad durante su mandato como mandamás azulcrema, la Máquina no significa nada hoy en día para Miguel Herrera, quien ve el enfrentamiento de este sábado ante los celestes como un partido importante pero no más.

"Sinceramente (no significa) nada, es un partido contra un equipo importante, entonces, no significa nada esta semana, a lo mejor la próxima sí será diferente, esta no, vamos con una idea clara", indicó el Piojo, DT de Tigres, en conferencia de prensa.

"Son partidos importantes, tenemos que mantener ese orden, ese bien que hacer que hemos hecho en la cancha en la parte defensiva, esperemos lleguen los goles con la recuperación de nuestros delanteros, vamos a una sede difícil, pero con la idea de sacar resultados", apuntó.

Además, Herrera adelantó su alineación para el juego de la jornada 14, asegurando que Leo Fernández será titular pero Nico 'Diente' López, al aún "estar a un 90 por ciento", fungiera como revulsivo.

