Ángel Reyna: 'A Amaury le falta más amor por Chivas y por el futbol'

Chivas vive un momento complicado luego de la destitución de Víctor Manuel Vucetich como su entrenador y Ángel Reyna, exjugador del Rebaño, mencionó que el equipo de Guadalajara debe volver a ser protagonista y esto se puede lograr si Amaury le tuviera más amor al club.

"Creo que Chivas tiene que volver a estar arriba, tiene que trabajar, buscar fórmulas para construir éxitos de nueva cuenta y esto va desde la cabeza, porque Jorge Vergara era un tipo fenomenal, ganador, con carácter, con coraje, con valores y todo lo que puedo hablar bien de una persona él lo cumplía.

"Creo que Amaury le falta todavía un poco más de amor por el futbol, tener más amor al club y saber que esto es futbol, estar más pendiente y hacer bien las cosas, ojalá Dios quiera que Chivas encuentre la fórmula", dijo Reyna para ESPN.

De hecho, Reyna opinó que Michel Leaño no ha hecho nada importante en el futbol mexicano como para mantenerse como entrenador de Chivas e incluso propuso a Hugo Sánchez como una buena opción para tomar las riendas del Rebaño Sagrado.

"Es un grave error pensar que el entrenador o el encargado de fuerzas básicas se quede como técnico, porque él está contratado para un cargo y lo debe de cumplir, desafortunadamente eso es lo que pasa en muchos clubes.

"Muchos entrenadores están en otros cargos y quieren ser el técnico del primer equipo, empezando por esa línea de valores me parece que están equivocados, yo a Leaño no lo conozco mucho, aunque he visto buenas cosas de él, sólo que me parece que es muy atrevido para su corta carrera como entrenador, creo que sí tiene grandes ideas y creo en Leaño como entrenador, pero no es el momento y no es la forma, creo que para llegar a ser el entrenador de Chivas tiene que hacer mucho más", mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: ANDRÉ-PIERRE GIGNAC PODRÍA REGRESAR A LA TITULARIDAD ANTE CRUZ AZUL