Cruz Azul está por cerrar el fichaje a un canterano de Pumas

En Cruz Azul la negociación con Pumas por el canterano auriazul Amaury García está a punto de cerrarse. El jugador de 22 años se desempaña como centrocampista defensivo y se unirá a las filas celestes.

Iván Alonso inició las pláticas con la directiva del Pedregal para hacerse de los servicios de García para ampliar el plantel de la Sub-23 que dirige Vicente Sánchez. Pero no se descarta que se gane un lugar en el primer equipo que dirige Martín Anselmi.

La historia de Amaury García con Pumas inició hace 12 años, el joven ha jugado en todas las categorías, incluso fue campeón de la Sub-19. A su vez, debutó en el máximo circuito en 2020, donde sumó cinco partidos en el Guardianes 2020, con un total de 100 minutos disputados. Para el Clausura 2021 tuvo la misma cantidad de duelos jugados.

Cabe señalar que Andrés Lillini lo debutó en Primera División, al igual que Erik Lira, también canterano de Pumas que ahora defiende los colores celestes. Además es seleccionado nacional pues ha tenido un proceso con el Tricolor con Sub 18, Sub 19, Sub 20 y Sub 21.

El mismo jugador ya se despido a través de sus redes sociales: “Eternamente agradecido, gracias por estos 13 años llenos de aprendizaje, me ayudaron a ser quien soy, gracias Pumas”, escribió el canterano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANGÉLICA FUENTES SE DESLINDA DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS EN CHIVAS