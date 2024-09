Barbieri tras el partido de Juárez ante Rayados: 'Me siento perjudicado'

En actividad de Liga MX a mitad de semana, los Rayados de Monterrey vencieron de forma sufrida al conjunto de Bravos con gol sobre el final. El partido, además de emocionante, tuvo cierta polémica arbitral, la cual Mauricio Barbieri, estratega de Juárez, consideró en contra de su equipo.

“Me siento muy perjudicado, esa es la verdad, yo creo que como son personas listas pueden ver en el video lo que pasó. Vi a un equipo de Bravos que con muchos menos recursos de lo que tiene Monterrey, que con mucho menos favorecimiento de todos lados, sea de la liga, sea del arbitraje, compitió al máximo nivel con Monterrey, creó oportunidades, creó ocasiones de goles… Monterrey no hizo nada”, mencionó.

El estratega agregó que espera que los criterios del árbitro sean aplicados de la misma forma para todos los equipos, ya que desde su punto de vista, la escuadra de Martín Demichelis fue favorecida en este partido por las decisiones del silbante.

“El penal no es penal, Avilés saca el pie y el jugador se tira al piso... Y son acciones así que te van sacando de equilibrio. Entonces es complicado, pero nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando. Lo único que pedimos es que el criterio sea igual a todos los equipos, es lo único que pedimos. Si al final no nos tocan los resultados, si no lo merecemos los resultados, también podemos vivir con eso, pero es complicado que muchas veces se suceda de esa manera”, concluyó.

