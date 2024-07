Mauricio Barbieri 'explota' contra su directiva: "No necesito promesas, necesito acciones”

Tras perder ante América, el estratega de Juárez, Mauricio Barbieri, volvió a ‘explotar’ contra la directiva de Bravos de Juárez por no traer refuerzos suficientes para encarar el Apertura 2024 y Leagues Cup. Asimismo, señaló que no quiere escuchar más promesas y quiere que los directivos cumplan lo que le dijeron.

Luego de la derrota ante Pumas a mitad de semana, el director técnico del equipo fronterizo se quejó duramente de la directiva del club al señalar que no le trajeron los refuerzos adecuados. Asimismo, condicionó los resultados de sus dirigidos con las limitantes en el plantel.

Ahora, tras una nueva derrota y solo tener un punto en cuatro jornadas, Barbieri señaló que se estableció como objetivo llegar al Play In. Sin embargo, cree que la directiva tiene que mejorar y cumplir lo que prometió para poder lograr dicha meta; asimismo, se mostró harto de las promesas y exigió acciones para mejorar.

“Hay que tener las acciones concretas. Yo como entrenador y líder del equipo, junto con los directivos, nos hemos puesto retos para el torneo, pero yo necesito las condiciones para lograrlos. Si la institución piensa de otra manera y que me lo digan y vemos que hacemos, pero si seguimos con los mismos retos (llegar a Play In), necesitamos condiciones que yo sigo esperando que se den. No necesito más promesas, necesito acciones de la directiva”, declaró el estratega.

Sobre esto, Mauricio apuntó que le gustaría que los refuerzos llegaran previo al inicio de la Leagues Cup, competencia que utilizaría para adaptar a los refuerzos y tener una buena actuación en Liga MX.

“Lo ideal es que lleguen la próxima semana para tener tiempo de trabajarlos, son muchas condiciones adversas. Yo voy a seguir peleando con la directiva, por las condiciones que tiene que dar, porque el equipo y Ciudad Juárez se merece eso, que se le dé todo”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA VENCE A JUÁREZ CON GOL DE ÚLTIMO MINUTO EN EL DEBUT DE RODRIGO AGUIRRE