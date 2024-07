Mauricio Barbieri acusa a la a directiva de Juárez de no cumplir con la promesa de reforzar al equipo

Luego de caer en casa ante Pumas y confirmar el mal arranque de Juárez en el Apertura 2024 sumando solo 1 punto de 6 posibles, el entrenador de los Bravos, Mauricio Barbieri, señaló a su propia directiva de los malos resultados, esto debido a no contar con los jugadores que el deseaba en la plantilla.

El estratega brasileño señaló en conferencia de prensa que durante la planeación previa a este torneo la directiva ya le había prometido la contratación de ciertos elementos para apuntalar al equipo y que se encuentra molesto debido a que estos nunca llegaron, por lo que afecta al funcionamiento del equipo.

“Si tuviéramos lo que había sido planeado y esta manera de jugar habíamos sacado más puntos, eso me tiene en disgusto, hay gente con esa responsabilidad y en esa gestión en específico no soy yo ni los jugadores”, declaro Mauricio Barbieri.

De igual forma el entrenador brasileño señaló que en uno equipo como los Bravos de Juárez, obligar a alinear a jóvenes puede tener un efecto negativo en el equipo, pues al ser un plantel limitado, muchas veces los jóvenes tienen que tener un rol protagónico en la cancha cuando no están preparados para eso.

“Me preocupa mucho, yo no se qué va a pasar el sábado, poner a un jugador joven que está en un equipo preparado para que se pueda adecuar y desarrollarse y otra cosa es poner a uno que no está listo y ponerle la presión de ser el protagonista, de resolver el partido”, sentenció.

