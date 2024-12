Fernando Navarro, histórico jugador de Atlante y León, anuncia su retiro

Fernando Navarro ha hecho oficial su retiro del profesionalismo, el mediocentro mexicano ha decidido colgar los botines tras una larga carrera con más de 400 partidos en primera división.

El exjugador de Atlante y de La Fiera, con quien fue bicampeón, hizo el anuncio en redes sociales con un emotivo video recordando su paso por el futbol y que hoy a sus 35 años ha puesto fin.

“Más de 400 partidos en Primera División, algunos goles, algunos campeonatos y quizá antes de todo eso y años de preparación llenos de ilusión, pasión, sacrificios y diversión, todo desde la inocencia de un niño, hoy me despido”, comenta durante el video.

Fernando Navarro se retira l CRÉDITO: IMAGO7

El habilidoso mexicano dejó entrever que seguirá ligado al futbol: “Me retiro de las canchas pero estoy seguro que no del futbol. Gracias, futbol, me enseñaste a marchas forzadas, tanto con mi padre, los valores de la vida que llevaré conmigo para siempre”.

Tras el anuncio de su retiro, los excompañeros del exelemento de los Panzas Verdes, recibió mensajes de apoyo por parte de Germán Cano y Joel Campbell.

Navarro se retira con el club que lo vio nacer por primera vez en el futbol mexicano, el Atlante, en 2008 y en el Apertura 2024 puso fin dentro de la Liga de Expansión MX.

Navarro en el Atlante en Expansión MX l CRÉDITO: IMAGO7

Los números que dejó Fernando Navarro

Fernando Navarro vistió por primera vez los colores del Atlante en 2008, club con quien debutó, pasó por Tigres, León, donde vivió su mejor época, Toluca y Puebla.

Entre su palmarés se encuentran cuatro Ligas: Apertura 2011 (con Tigres), Apertura 2013, Clausura 2014 y Guardianes 2020 (con León); además, de una Concacaf Champions League y una Copa Oro en 2019 con Selección Mexicana.



