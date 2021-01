Liga MX: León, por su primera victoria en el Guardianes 2021 en duelo ante Pachuca

León recibirá a su 'hermano' Pachuca y buscará su primera victoria en el Guardianes 2021, luego de que el fin de semana pasado perdió ante Tigres.

Ignacio Ambriz encaró el partido anterior con un cuadro alternativo y sufrió las consecuencias, por lo que hoy saldrán a jugar los mejores hombres de La Fiera.

"Haré cambios, estarán jugando casi todos los titulares, pero es cierto que para este partido no estaremos todavía en un buen nivel", mencionó.

‘Nacho’ dijo que todos los equipos quieren vencer a los Panzas Verdes, que han sido protagonistas en los últimos torneos de la Liga MX.

"Somos el rival a vencer, nosotros llevamos cuatro torneos en un buen nivel. Entonces todos los equipos buscarán ganarnos e incomodarnos”, declaró.

“Depende de nosotros repetir el título, tenemos que trabajar en humildad y equipo. Hay que mantener viva esa hambre de triunfo", agregó.

Ignacio Ambriz ha manifestado su deseo de dirigir a una selección o de irse al extranjero, aunque no descartó la posibilidad de renovar con León.

"Yo estoy muy contento aquí. Siento que me he ganado un lugar con la afición, con la gente. Me ocupa que el equipo vuelva a estar bien, aún tengo contrato y ambas partes están poniendo mucho", finalizó.

Pachuca logró rescatar un punto ante FC Juárez gracias al agónico gol de Mauro Quiroga, quien busca ‘revancha’ tras su paso por el Atlético de San Luis.

“Es un equipo que se entiende muy bien. Esperamos un partido muy duro, pero vamos con la mentalidad de que somos mejores. Hay que tomar las precauciones necesarias”, aseveró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LARCAMÓN SOBRE LA VICTORIA SOBRE CRUZ AZUL: 'HICIMOS MÉRITOS Y NOS LLEVAMOS MERECIDO TRIUNFO'