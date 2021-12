Ariel Holan tras la polémica con el VAR: 'Hay que ser justos, Dios lo ve todo'

La remontada de los Tigres frente al León desató la polémica luego de que el segundo gol los regios estuviera precedido de una jugada en fuera de lugar, por lo que el técnico de los Panzas Verdes, Ariel Holan no pudo ocultar su molestia con la revisión en el VAR y en general con el arbitraje.

"Tenemos que ser mejor que el rival, entonces eso es para los que a mí me contratar, pero la única verdad ya te dije, la realidad y lo otro no se puede tapar el solo con las manos, lo otro (el arbitraje) no me corresponde a mi analizarlo.

"¿Cuántas cadenas de televisión hay? Entonces hay que ser justos. Dios ve todo, Dios ve todo", declaró el técnico de La Fiera en conferencia.

Holan evitó hacer declaraciones de más ya que recordó que podría ser miltado por sus palabras en contra del arbitraje.

"No se puede hablar porque después multan, si ustedes lo consideran así, la única verdad es la realidad no se puede inventar, pasa que yo prefiero no opinar de los árbitros y con respecto a lo que me tengo que focalizar es que el sábado será un partido totalmente diferente, vamos a entrar con todo", puntualizó.

