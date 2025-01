Ernesto Marcucci sobre la victoria y debut de James Rodríguez: “Hoy todo es color de rosa”

El auxiliar técnico de León, Ernesto Marcucci aseguró que tras la victoria ante Atlas y el debut James Rodríguez, hoy todo es de color de rosa, luego de que obtuvieron su primer triunfo en el torneo y el futbolista colombiano inició su proceso en la Liga MX con el pie derecho.

“De gran humildad, es increíble y agradecido, se entrenó sin inconvenientes, se ha integrado raído al grupo han decidido darle la cinta de capitán, hoy es todo de color de rosa, porque fue él triunfo, pero lo importante son esos pequeños gestos que de un jugador que tiene una gran humildad, es uno más y ni hablar.

“El debut de James, lo que ha vivido lo vivimos todos en la institución, todos estaban pendientes de este momento y ha respondido con creces lo que esperábamos, venía con poco futbol y mostró la jerarquía que tiene, orgullo y agradecido de compartir este momento”, señaló.

De igual manera, reveló que el que James Rodríguez conociera a Camilo Vargas fue un aspecto por el que el colombiano no quiso cobrar el penal para estrenarse como goleador en el futbol mexicano.

“No sé (porque no tiró el penal) cuando se arrima le pregunté si lo quería patear, y me dijo que no, que lo haría Adonis, intuyó que fue por el conocimiento del arquero rival, ustedes vieron el saludo previo al juego y sus compañeros le dieron la cinta de capitán, es la alegría que hay en el grupo”, agregó.

Al final, detalló que el regreso de Andrés Guardado dependerá de su evolución física, ya que tiene poco tiempo, por lo que llevará algunos días su regreso: “Después de su regreso se está poniendo bien, es otra parte muy importante, en esto está medicamente no sé en que proceso está y le va a llevar unos días estar en forma”, concluyó.

