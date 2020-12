León: Joel Campbell se convirtió en patrocinador de equipo costarricense

Después de conseguir el título del Guard1anes 2020 con el León, Joel Campbell, en su faceta de empresario, se dio a la tarea de apoyar al club que apoya su padre en su natal Costa Rica.

Y es que a través de TWELVE Sport Center, Centro de Alto Rendimiento que fundó Campbell recientemente, el futbolista patrocinará al club Limón FC de la Primera División costarricense.

"Siempre he querido apoyar a Limón FC. Estando en México me percaté que están haciendo las cosas de muy buena manera y eso me motivó a convertirme en patrocinador. Este es un primer paso, quiero ayudar siempre y sueño con tener un TWELVE Sport Center en Limón en un futuro", aseguró Campbell.

"Fue muy gratificante cuando, desde México, nos llamó Joel para decirnos que quería ser patrocinador de Limón FC. De inmediato nos pusimos de acuerdo, ya que más que un patrocinador, Joel es de la familia y fiel a como somos los limonenses nos gusta ayudarnos siempre. Para nosotros es un lujo tenerlo en el equipo", dijo por su parte Cristian Williams, director de comunicación de Limón FC.

El patrocinio consiste, además de aparecer en la playera del equipo, en que por los próximos 18 meses la plantilla del primer equipo, así como sus ligas menores podrán utilizar el Centro de Alto Rendimiento más moderno de Costa Rica.

