Ambriz sobre posible fichaje de la Chofis: 'Es el que más se acerca al Chapo Montes'

León, el último Campeón del futbol mexicano, tiene en la mira a Eduardo López, quien fue puesto como transferible en las Chivas por indisciplinas en el torneo pasado.

Ignacio Ambriz, quien desea unirlo a La Fiera, manifestó que las conficiones de la Chofis son lo más parecido a Luis Montes en el futbol mexicano.

"Me gusta, se parece a Luis Montes, es el que más se acerca a jugar como el Chapito Montes, Es una posibilidad que hay; necesito platicar con mi directiva, pero también pensando en que Luis ya tiene 34 años.

“Lo conozco desde los 15 años cuando estuve en Chivas y lo subí a entrenar con el primer equipo. Es un tipo que conozco y si el día de mañana se da esa oportunidad, le ayudaría mucho para que volviera a jugar", mencionó para Súper Gol.

Sobre los movimientos que habrá en el equipo monarca de la Liga MX, el DT mexicano aseguró que solicitó cuatro refuerzos y que a lo mucho habría 1 o 2 bajas, pues disputarán dos torneos.

Así confirmó Ambriz a @rgtito y @medranoazteca en #SúperGol de Radiorama en Guadalajara que existe interés por traer a La Chofis López al León pic.twitter.com/aiBQVstmvc — Paco Vela (@pacovela) December 18, 2020

"Tuve una plática con él, (Jesús Martínez) me junté con él y con Rodrigo (Fernández, director deportivo) antes de venirme, de bajas habrá 1 o 2 a lo mucho, hay la inquietud de Pedro Aquino que no he hablado con él, de ahí en fuera no me gustaría que se fuera; Nacho González hablé con él en estos días le dije que no se retirara, que me ayudara este semestre por el doble torneo que tenemos.

"Pedí 4 refuerzos en la parte de afuera, estoy buscando volantes por fuera como cuando estaba Gustavo (Matosas) que tenia a Burbano y a Loboa, de un poco de ese estilo para tener de repente extremos", agregó.

