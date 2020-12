Tigres: Estaría negociando con LAFC para llevarse a Latif Blessing

Los Tigres se preparan para afrontar el Guardianes 2021 y tendrían en la mira al jugador ghanés del Los Ángeles FC, Latif Blessing para reforzar su plantilla.

Así lo señaló el medio africano, Sports World Ghana, quien aseguró que los Felino habría puesto sobre la mesa una oferta de un millón de dólares para llevarse a Blessing de 23 años, misma que se encuentra estudiando el conjuto de la MLS.

Sin embargo, el técnico del LAFC, Bob Bradley descartó que su estrella se encuetre bajo negociación con los Tigres y aseguró que se trata de un jugador importante en su escuadra.

"No hay nada de eso. Algunas páginas simplemente publican historias. No hay nada cierto de eso. Latif es un jugador importante y no hay negociacioes ni pláticas con Tigres", destacó Bradley en conferencia de prensa.

Blessing llegó al cuadro angelino en el 2017 procedente del Sporting Kansas City y disputó 24 partidos de la últma temporada en la que convirtió un par de goles y asistencias.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS GONZÁLEZ SOBRE SU LLEGADA A TIGRES :'MOTIVA MUCHO TENER A GIGNAC DE COMPAÑERO'